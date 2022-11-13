В Минобороны Украины официально пообещали найти украденного енота

И это не шутки! Как стало известно ранее, сбегая из Херсона, россияне украли енота. Так, Министерство обороны Украины официально пообещало обязательно вернуть похищенное россиянами животное.
Напомним, на эту новость сразу же отреагировали соцсети. Люди начали создавать мемы на эту тему, потому что похищение енота «второй армией мира» это тот еще абсурд. Об этом подробнее можно прочитать здесь.
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Убегая из Херсона россияне украли енота.
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