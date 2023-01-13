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  • В МИД ответили на слухи о том, что Украина просила ЕС не накладывать санкции на Беларусь

В МИД ответили на слухи о том, что Украина просила ЕС не накладывать санкции на Беларусь

Сегодня 14:37
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Украинский МИД ответил на сообщение о том, что это Украина препятствует наложению санкций на Беларусь

Новости Днепра про В МИД ответили на слухи о том, что Украина просила ЕС не накладывать санкции на Беларусь

Как заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, последние сообщения СМИ о том, что Украина якобы просила не налагать санкции на Беларусь – не соответствуют действительности. Он напомнил, что за поддержку агрессии России против Украины на Беларусь уже наложен ряд персональных и секторальных санкций.

Более того, по словам Николенко, государства-члены ЕС работают над новыми санкциями. Ранее там обещали далее давить на Кремль и Иран и Беларусь, которые помогают России вести войну против Украины.

Сообщение о том, что Украина вроде бы просила ЕС не налагать санкции, распространил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. В своем твиттере он отметил, что одной из причин, почему в последних санкционных пакетах ЕС Беларусь не попала под санкции вместе с Россией, была якобы просьба Украины.

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