В МВД показали первые минуты после вчерашнего обстрела Кривого Рога (ВИДЕО)

В результате ракетной атаки в городе частично разрушены 2 жилых дома в разных районах. В обоих домах произошли пожары, которые чрезвычайники оперативно ликвидировали.
К сожалению, погибли четыре человека. За медицинской помощью обратились 44 жителя города, из них 12 детей. В больницах до сих пор находятся 11 взрослых (4 из них тяжелые) и 9 детей (из них 2 тяжелых). Амбулаторно и в городе медицинская помощь оказана 23 пациентам, 3 из них — дети.
Еще продолжается ликвидация последствий вражеских ударов. Установлено, что было повреждено более 300 квартир, более 20 многоэтажек, 2 садика, 2 школы, предприятие, админздание, магазин и другие объекты. Обследования продолжаются, сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Недавно в Министерстве внутренних дел показали первые минуты после вчерашнего обстрела Кривого Рога.
Никогда не простим! россия — страна-террорист.
Отметим, завтра, 14 марта, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате вражеской террористической атаки по городу.
Читайте также:
Автор:
Вчера на этом жилмассиве также не было воды!
В Кривом Роге завершили спасательную операцию на месте ударов ракетами…
Вечером 12 марта по Кривому Рогу попали тремя ракетами.
Спасательная операция продолжается.
Новая архитектура Днепра меняет внешний вид самых старых улиц, но редко меняет их суть. То, как они выглядели в первые сто лет после основания города можно увидеть только на фото. А то, что происходит на них часто остается постоянным и…
Вчера на этом жилмассиве также не было воды!
Важная информация!
Захватите с собой зонт!
В Кривом Роге завершили спасательную операцию на месте ударов ракетами по жилым кварталам.
Вечером 12 марта по Кривому Рогу попали тремя ракетами.
Спасательная операция продолжается.
Огонь до сих пор гасят, а спасатели ищут людей, которые могут оказаться под завалами.
В Кривом Роге из-за вражеской атаки есть погибшие.
В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась многоэтажка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!