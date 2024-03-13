В МВД показали первые минуты после вчерашнего обстрела Кривого Рога (ВИДЕО)

Вчера вечером россияне атаковали ракетами Кривой Рог.

В результате ракетной атаки в городе частично разрушены 2 жилых дома в разных районах. В обоих домах произошли пожары, которые чрезвычайники оперативно ликвидировали.

К сожалению, погибли четыре человека. За медицинской помощью обратились 44 жителя города, из них 12 детей. В больницах до сих пор находятся 11 взрослых (4 из них тяжелые) и 9 детей (из них 2 тяжелых). Амбулаторно и в городе медицинская помощь оказана 23 пациентам, 3 из них — дети.

Еще продолжается ликвидация последствий вражеских ударов. Установлено, что было повреждено более 300 квартир, более 20 многоэтажек, 2 садика, 2 школы, предприятие, админздание, магазин и другие объекты. Обследования продолжаются, сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Недавно в Министерстве внутренних дел показали первые минуты после вчерашнего обстрела Кривого Рога.

Никогда не простим! россия — страна-террорист.

Отметим, завтра, 14 марта, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате вражеской террористической атаки по городу.

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