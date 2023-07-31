В МВД подтвердили удар по Кривому Рогу: на месте работают необходимые службы

Сегодня около 9:00 в Кривом Роге прогремели взрывы.

Сразу после этого объявили тревогу.

В Министерстве внутренних дел подтвердили ракетный удар по городу и отметили, что на месте работают все необходимые службы.

Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы. Соблюдайте меры предосторожности. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Дополнительная информация уточняется! – говорится в сообщении МВД.

В то же время в сети пишут, что есть попадания в жилые дома. Официально эту информацию никто пока не комментировал.

Напомним, ранее мы писали, что взрывы в Кривом Роге прокомментировали Александр Вилкул и Сергей Лысак.

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