В МВД подтвердили удар по Кривому Рогу: на месте работают необходимые службы

Сразу после этого объявили тревогу.
В Министерстве внутренних дел подтвердили ракетный удар по городу и отметили, что на месте работают все необходимые службы.
Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы. Соблюдайте меры предосторожности. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Дополнительная информация уточняется! – говорится в сообщении МВД.
В то же время в сети пишут, что есть попадания в жилые дома. Официально эту информацию никто пока не комментировал.
Напомним, ранее мы писали, что взрывы в Кривом Роге прокомментировали Александр Вилкул и Сергей Лысак.
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