В музее истории Днепра показали самый габаритный военный экспонат — сбитый вертолет (ФОТО)

Это самый большой экспонат.

Один из российских вертолетов, которые «долетались» весной 2022 года, теперь будет украшать коллекцию Музея истории Днепра.

Об этом сообщили в Гумдепе.

По словам музейщиков, это самый габаритный военный экспонат, полученный от волонтеров, которые с начала полномасштабного вторжения пополняют коллекцию важными достопримечательностями современных событий.

Перед вами хвостовая часть российского транспортно-боевого вертолета Ми-35М, сбитого силами противовоздушной обороны ВСУ 19 марта 2022 года на территории Херсонской области.

Посмотреть на российское железо можно на фото выше.

Напомним, ранее музею передали обломок ракеты х-101/555, которой пытались обстрелять город 26 мая.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: