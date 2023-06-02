В музее истории Днепра показали самый габаритный военный экспонат — сбитый вертолет (ФОТО)

Один из российских вертолетов, которые «долетались» весной 2022 года, теперь будет украшать коллекцию Музея истории Днепра.
Об этом сообщили в Гумдепе.
По словам музейщиков, это самый габаритный военный экспонат, полученный от волонтеров, которые с начала полномасштабного вторжения пополняют коллекцию важными достопримечательностями современных событий.
Перед вами хвостовая часть российского транспортно-боевого вертолета Ми-35М, сбитого силами противовоздушной обороны ВСУ 19 марта 2022 года на территории Херсонской области.
Посмотреть на российское железо можно на фото выше.
Напомним, ранее музею передали обломок ракеты х-101/555, которой пытались обстрелять город 26 мая.
Читайте также:
Автор:
В Днепре спасали молодого командира, получившего тяжелое ранение.
Берегите себя!
В Днепре отдохнуть на турбазе на берегу реки можно не…
В Днепре подозревают прокуроров по коррупции.
В Днепре спасали молодого командира, получившего тяжелое ранение.
Берегите себя!
В Днепре отдохнуть на турбазе на берегу реки можно не только в Новомосковске, но и в Каменском. В этом городе также функционирует несколько туристических баз и отелей, проживая в которых можно купаться в реке Днепр, гулять по сосновому лесу или…
В Днепре подозревают прокуроров по коррупции.
Связь с женщиной оборвалась три месяца тому назад.
Правоохранители разоблачили 17-летнюю мошенницу, которая продавала в социальных сетях несуществующие товары.
В Днепропетровской области полицейский завладел вещественными доказательствами на сумму более 330 тысяч гривен - это компьютерная техника и мобильные телефоны, которые были изъяты в рамках уголовного производства.
В этом месяце жителей Днепра ждет много изменений. Увеличится плата за коммунальные платежи, некоторые пенсионеры станут получать больше выплат, абитуриенты начнут сдавать тесты.
С 1 июня у Украине установили новый тариф на электроэнергию.
В Кривом Роге в подвале одного из многоквартирных домов поселились лисичка с лисенком.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!