В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)

Об этом сообщает Telegram-канал Хднепро.
Что явилось причиной эвакуации людей неизвестно.
Люди спокойно и без паники покинули помещение ТРЦ.
Покинуть «Мост» людям помогали работники и персонал центра.
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