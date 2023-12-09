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В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)

Сегодня 18:34
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Сегодня в ТРЦ Мост-сити людей вывели на улицу из-за пожарной тревоги.

Об этом сообщает Telegram-канал Хднепро.

Что явилось причиной эвакуации людей неизвестно.

Люди спокойно и без паники покинули помещение ТРЦ.

Покинуть «Мост» людям помогали работники и персонал центра.

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