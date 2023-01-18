В МОН разъяснили, будут ли ученики 4 и 9 классов ДПА в этом году

В МОН опровергли информацию о том, что учащиеся 4 и 9 классов в этом году будут составлять ДПА

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.

В МОН отметили, что в последнее время в СМИ начали распространять недостоверную информацию о ДПА для школьников в 2023 году.

В приказе Минобразования указано, что учащиеся 4 и 9 классов в 2023 году будут освобождены от ДПА. Отметим, что ведомство направило соответствующий документ в Минюст и это решение вступит в силу, как только приказ официально опубликуют.

Заметим, что в 2022 году из-за войны войны в Украине школьники также не составляли государственную итоговую аттестацию. От ДПА освободили учеников 4 и 9 классов.

11 – классники вместо этого составляли ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.

В 2023 году выпускники школ будут также составлять НМТ.

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