В МОН разъяснили, будут ли ученики 4 и 9 классов ДПА в этом году

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.
В МОН отметили, что в последнее время в СМИ начали распространять недостоверную информацию о ДПА для школьников в 2023 году.
В приказе Минобразования указано, что учащиеся 4 и 9 классов в 2023 году будут освобождены от ДПА. Отметим, что ведомство направило соответствующий документ в Минюст и это решение вступит в силу, как только приказ официально опубликуют.
Заметим, что в 2022 году из-за войны войны в Украине школьники также не составляли государственную итоговую аттестацию. От ДПА освободили учеников 4 и 9 классов.
11 – классники вместо этого составляли ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
В 2023 году выпускники школ будут также составлять НМТ.
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