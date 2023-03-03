В многоэтажке в Днепре домофон работает от павербанка

Жители одного из домов придумали способ, как заставить работать домофон, даже когда в доме нет света.
Во время регулярных отключений света подъезд многоэтажки по улице Мониторная 2 превратился в стихийный общественный туалет. Если раньше внутрь посторонние пробраться не могли, то во время блекаутов, когда не работал домофон, стало больше непрошеных гостей. Поэтому представители местного ОСМД начали искать варианты, как заживить прибор, когда нет света.
Они решили подключить домофон к павербанку, чтобы прибор имел дополнительный источник питания, который можно использовать при отключениях. Об этом рассказали в горсовете Днепра.
Такую систему установили в одном из подъездов в качестве эксперимента. Это сработало, но дальше это не распространилось, потому что свет перестали выключать.
Узнали, что можно приобрести такой павербанк, который подключается к домофону. Провели этот эксперимент на одном подъезде, но дальше не распространяли, потому что в феврале у нас не было отключений», – отметил глава ОСМД «Мониторная, 2» Владислав.
Впрочем, это достаточно интересное решение на будущее. С помощью такого павербанка можно заживлять камеры наблюдения или освещения в подъезде.
Напомним, ранее в Днепре установили систему, которая помогает дистанционно выключать свет в домах, где его не отключают.
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