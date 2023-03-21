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  • В McDonald’s прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана

В McDonald’s прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана

Сегодня 12:52
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Рестораны сети быстрого питания McDonald’s закрылись в Днепре, как и по всей стране, 24 февраля 2022 года. Сделано это было для безопасности сотрудников сети и клиентов. Но за прошедший год компания уже успела возобновить свою работу в столице Украины и ряде таких городов, как Житомир, Луцк, Ивано-Франковск, Львов, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черкассы.

Новости Днепра про В McDonald's прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана

В Днепре, Одессе, Сумах, Харькове, Чернигове, Николаеве и Полтаве McDonald’s еще не работает. Однако, в начале этого месяца стало известно, что сеть готова снова открыть двери своих ресторанов в Днепре. Произойти это должно в конце апреля. Но уже на днях в сети ресторанов McDonald’s в Днепре заметили работников. Но этого жителям Днепра мало, в социальной сети они продолжают интересоваться у McDonald’s когда будет точная дата открытия и можно будет уже по новым ценам съесть БигТейсти и выпить Кока-Колы.

Запрос «открытие McDonald’s в Днепре» один из самых популярных в интернете и входит в ТОП-5 запросов в Google.

Новости Днепра про В McDonald's прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана

Но представители компании на своей странице в соцсети отвечают туманно и точной даты не называют.

В ответ на комментарии жителей Днепра, представители компании McDonald’s отвечают, что сеть также «скучает» по своим клиентам.

Новости Днепра про В McDonald's прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана

И «ждет с нетерпением возвращения в Днепр».

Новости Днепра про В McDonald's прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана

Журналисты dnepr.info отправились к одному из самых популярных ресторанов сети, который находится на жилмассиве Победа, чтобы узнать, что происходит в самом заведении. Так, газоны вокруг ресторана активно приводят в порядок.

Новости Днепра про В McDonald's прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана

Спиливают засохшие деревья и кустарники. Внутри самого помещения также полным ходом идет уборка.

Новости Днепра про В McDonald's прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана

В McDonald’s советуют следить за новостями на их официальном сайте.

Вполне возможно, что скоро там появится дата открытия заведений в Днепре.

фото: Екатерина Шевцова

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Новости Днепра про В McDonald's прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторанаУкраїнська Новости Днепра про В McDonald's прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторанаРусский

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