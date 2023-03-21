В McDonald’s прокомментировали открытие в Днепре: уже прибирают газоны у ресторана

В Днепре, Одессе, Сумах, Харькове, Чернигове, Николаеве и Полтаве McDonald’s еще не работает. Однако, в начале этого месяца стало известно, что сеть готова снова открыть двери своих ресторанов в Днепре. Произойти это должно в конце апреля. Но уже на днях в сети ресторанов McDonald’s в Днепре заметили работников. Но этого жителям Днепра мало, в социальной сети они продолжают интересоваться у McDonald’s когда будет точная дата открытия и можно будет уже по новым ценам съесть БигТейсти и выпить Кока-Колы.
Запрос «открытие McDonald’s в Днепре» один из самых популярных в интернете и входит в ТОП-5 запросов в Google.
Но представители компании на своей странице в соцсети отвечают туманно и точной даты не называют.
В ответ на комментарии жителей Днепра, представители компании McDonald’s отвечают, что сеть также «скучает» по своим клиентам.
И «ждет с нетерпением возвращения в Днепр».
Журналисты dnepr.info отправились к одному из самых популярных ресторанов сети, который находится на жилмассиве Победа, чтобы узнать, что происходит в самом заведении. Так, газоны вокруг ресторана активно приводят в порядок.
Спиливают засохшие деревья и кустарники. Внутри самого помещения также полным ходом идет уборка.
В McDonald’s советуют следить за новостями на их официальном сайте.
Вполне возможно, что скоро там появится дата открытия заведений в Днепре.
фото: Екатерина Шевцова
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