В машине был 2-летний ребенок: в Днепре на Красном Камне правоохранители останавливали авто выстрелами

Как выяснилось, таким образом патрульные пытались остановить нарушительницу правил дорожного движения.
Как сообщили журналисту Dnepr.info в патрульной полиции, водитель Citroen чуть не устроила ДТП в центре города и неоднократно нарушила правила дорожного движения. Полицейские начали преследование данного авто. Лишь на ж/м Красный Камень удалось заблокировать машину нарушительницы, но она снова начала движение.
Чтобы минимизировать угрозу жизни и здоровью других людей, патрульные произвели выстрелы по колесам автомобиля. С помощью этого машину удалось остановить, а женщину задержать.
По предварительным данным, у водителя есть признаки опьянения. Точно это будет устанавливать экспертиза. Также в машине был двухлетний ребенок.
Нарушительницу доставили в отделение полиции. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.
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