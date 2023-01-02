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  • В машине был 2-летний ребенок: в Днепре на Красном Камне правоохранители останавливали авто выстрелами

В машине был 2-летний ребенок: в Днепре на Красном Камне правоохранители останавливали авто выстрелами

Сегодня 17:11
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Сегодня, 2 января, жители жилмассива Красный Камень слышали выстрелы.

Новости Днепра про В машине был 2-летний ребенок: в Днепре на Красном Камне правоохранители останавливали авто выстрелами

Как выяснилось, таким образом патрульные пытались остановить нарушительницу правил дорожного движения.

Как сообщили журналисту Dnepr.info в патрульной полиции, водитель Citroen чуть не устроила ДТП в центре города и неоднократно нарушила правила дорожного движения. Полицейские начали преследование данного авто. Лишь на ж/м Красный Камень удалось заблокировать машину нарушительницы, но она снова начала движение.

Чтобы минимизировать угрозу жизни и здоровью других людей, патрульные произвели выстрелы по колесам автомобиля. С помощью этого машину удалось остановить, а женщину задержать.

По предварительным данным, у водителя есть признаки опьянения. Точно это будет устанавливать экспертиза. Также в машине был двухлетний ребенок.

Нарушительницу доставили ​​в отделение полиции. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.

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Новости Днепра про В машине был 2-летний ребенок: в Днепре на Красном Камне правоохранители останавливали авто выстреламиУкраїнська Новости Днепра про В машине был 2-летний ребенок: в Днепре на Красном Камне правоохранители останавливали авто выстреламиРусский

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