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В марте 4 магнитные бури накроют Землю: какие дни самые опасные для днепрян

Сегодня 13:48
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Первый месяц весны 2023 года ознаменуется несколькими магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на самочувствие.

Новости Днепра про В марте 4 магнитные бури накроют Землю: какие дни самые опасные для днепрян

Магнитные бури — это возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце. Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье. Более всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди.

Поэтому нужно подготовиться к этим явлениям заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.

Календарь магнитных бурь в марте

  • 4 марта — первая солнечная вспышка средней интенсивности;
  • 12 марта – ожидается слабая волна магнитных бурь – можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли;
  • 19 марта — магнитная буря средней мощности;
  • 31 марта – ожидается еще одна буря средней мощности, нужно следить за самочувствием.

Новости Днепра про В марте 4 магнитные бури накроют Землю: какие дни самые опасные для днепрян

Как уменьшить негативное влияние на самочувствие

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если соблюдать несколько простых правил:

  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пить больше воды.

Берегите себя!

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Новости Днепра про В марте 4 магнитные бури накроют Землю: какие дни самые опасные для днепрянУкраїнська Новости Днепра про В марте 4 магнитные бури накроют Землю: какие дни самые опасные для днепрянРусский

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