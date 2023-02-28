В марте 4 магнитные бури накроют Землю: какие дни самые опасные для днепрян

Магнитные бури — это возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце. Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье. Более всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди.
Поэтому нужно подготовиться к этим явлениям заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.
Календарь магнитных бурь в марте
Как уменьшить негативное влияние на самочувствие
Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если соблюдать несколько простых правил:
Берегите себя!
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