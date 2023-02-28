В марте 4 магнитные бури накроют Землю: какие дни самые опасные для днепрян

Первый месяц весны 2023 года ознаменуется несколькими магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на самочувствие.

Магнитные бури — это возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце. Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов. Даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье. Более всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди.

Поэтому нужно подготовиться к этим явлениям заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.

Календарь магнитных бурь в марте

4 марта — первая солнечная вспышка средней интенсивности;

— первая солнечная вспышка средней интенсивности; 12 марта – ожидается слабая волна магнитных бурь – можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли;

– ожидается слабая волна магнитных бурь – можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли; 19 марта — магнитная буря средней мощности;

— магнитная буря средней мощности; 31 марта – ожидается еще одна буря средней мощности, нужно следить за самочувствием.

Как уменьшить негативное влияние на самочувствие

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если соблюдать несколько простых правил:

проводить больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

иметь спокойный и стабильный сон;

принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пить больше воды.

Берегите себя!

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