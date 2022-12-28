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  • В Марганце 35-летний мужчина ходил по улицам с коммунистическим флагом и агитировал за советский союз

В Марганце 35-летний мужчина ходил по улицам с коммунистическим флагом и агитировал за советский союз

Сегодня 13:46
просмотров

15 декабря жители Марганца сообщили в полицию о мужчине, который на улице Горького пропагандирует коммунизм.

Новости Днепра про В Марганце 35-летний мужчина ходил по улицам с коммунистическим флагом и агитировал за советский союз

Полицейские оперативно выехали на место. Там они увидели мужчину, у которого был красный флаг с символикой тоталитарного режима и который произносил антиукраинские лозунги.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

27 декабря злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчина может провести за решеткой до пяти лет.

Новости Днепра про В Марганце 35-летний мужчина ходил по улицам с коммунистическим флагом и агитировал за советский союз

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Новости Днепра про В Марганце 35-летний мужчина ходил по улицам с коммунистическим флагом и агитировал за советский союзУкраїнська Новости Днепра про В Марганце 35-летний мужчина ходил по улицам с коммунистическим флагом и агитировал за советский союзРусский

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