В Марганце 35-летний мужчина ходил по улицам с коммунистическим флагом и агитировал за советский союз

Полицейские оперативно выехали на место. Там они увидели мужчину, у которого был красный флаг с символикой тоталитарного режима и который произносил антиукраинские лозунги.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
27 декабря злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.
Теперь мужчина может провести за решеткой до пяти лет.
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