В Марганце 35-летний мужчина ходил по улицам с коммунистическим флагом и агитировал за советский союз

15 декабря жители Марганца сообщили в полицию о мужчине, который на улице Горького пропагандирует коммунизм.

Полицейские оперативно выехали на место. Там они увидели мужчину, у которого был красный флаг с символикой тоталитарного режима и который произносил антиукраинские лозунги.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

27 декабря злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчина может провести за решеткой до пяти лет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: