В магазинах Днепра могут продавать ядовитый арахис

Об этом говорится на сайте Главного управления Госпотребслужбы в Днепропетровской области.
Система RASFF, которая занимается мониторингом безопасности продуктов в мире, сообщила о превышении афлатоксинов в арахисе, который экспортировали в Европу из Египта.
Большое количество токсинов нашли в скорлупе арахиса. Известно, что в Украину его завезли из Польши, получатель компания: ООО «Ласоси юкрейн», зарегистрированная в Ивано-Франковской области.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области предупреждает о возможности обращения и реализации вышеупомянутой продукции на территории области. Если вы увидели этот продукт на прилавках – сообщите по телефону: (099) 723-16-99.
Операторы рынка должны изъять такую продукцию из магазинов, но будьте внимательны.
Для справки: афлатоксины – вторичные метаболиты, продуцирующие грибковые организмы. Они встречаются во влажных тропических регионах.
Афлатоксин B1 (один из таких нашли в арахисе) – наиболее распространенный и наиболее токсичный. Встречается в кукурузе, арахисе, орехах и фисташках. Он очень опасен даже в минимальных концентрациях. Это один из самых больших природных канцерогенов.
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