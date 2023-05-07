В Ливерпуле официально открыли Евровидение-2023 (ВИДЕО)

В воскресенье, 7 мая, в Ливерпуле, Великобритания, состоялась торжественная церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2023. Участники из 37 стран традиционно прошлись по "бирюзовой дорожке".

Во время открытия конкурсанты имеют возможность в очередной раз познакомить себя с публикой, дать эксклюзивные интервью ведущим и покрасоваться эффектными образами. Все это в дальнейшем помогает завоевать победу, ведь зрители отдают голоса тому участнику, который им больше всего запомнился.

В этом году ведущими открытия стали украинец Тимур Мирошниченко, которого называют голосом украинского Евровидения, и британская хоккеистка на траве Сэм Куек.

Представители Украины — дуэт TVORCHI — символически войдут в ливерпульский концертный зал Сент-Джордж-Холл. Напомним, они будут бороться за хрустальный микрофон с англоязычным треком Heart of Steel, написанным под влиянием войны. Сейчас букмекеры предсказывают украинцам 3 место. Однако ситуация может измениться.

Финал конкурса состоится 13 мая.

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