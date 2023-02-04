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В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары ПВО для Украины

Сегодня 10:42
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В Литве объявили сбор на современные радары ПВО для Украины. За час с момента запуска литовцы пожертвовали на помощь нашей стране более 1 миллиона евро.

Новости Днепра про В Литве за час собрали более 1 млн евро на радары ПВО для Украины

Об этом сообщил на своей странице в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас.

«Абсолютный рекорд. Мировой. Литовцы собрали 1 006 000 евро на радары для Украины за один час. Литовская IT-компания Tesonet удвоит сумму до 2 012 000 евро. За один час. Наш народ будет с Украиной до самого конца. До победы», — поделился корреспондент в сети.

Речь идет о современных радарах израильского производства, на 5 комплексов которых планируется собрать €5 миллионов.

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