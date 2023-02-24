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В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег Андрощук

Сегодня 06:45
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20 февраля во время выполнения боевого задания в 3 км западнее Краснопоповки Кременского района воин получил ранение несовместимое с жизнью.

Новости Днепра про В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег Андрощук

О потере сообщил КЖРК. О потере сообщил КЖРК.
 
Олег Васильевич получил образование в Криворожском профессионально-техническом училище №46. Трудовую карьеру начал с должности слесаря ​​по ремонту подвижного состава на Ново-Криворожском ГОКе.
 
Работал подземным слесарем дежурным и по ремонту оборудования на участке внутреннего шахтного транспорта шахты «Криворожская».
Занимал должности, связанные с железной дорогой на «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Кривбассшахтопроходка».
 
Последнее место работы – УЗТ Криворожского железорудного комбината, где работал составителем поездов железнодорожного цеха №2.
 
Коллеги вспоминают его как трудолюбивого, ответственного и добросовестного мужчину.
 
27 мая 2022 Олега Васильевича мобилизовали в ряды ВСУ. Солдат до последнего был верен военной присяге.
 

Новости Днепра про В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег АндрощукУкраїнська Новости Днепра про В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег АндрощукРусский

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