В Луганской области погиб защитник из Кривого Рога Олег Андрощук

20 февраля во время выполнения боевого задания в 3 км западнее Краснопоповки Кременского района воин получил ранение несовместимое с жизнью.

О потере сообщил КЖРК. О потере сообщил КЖРК.

Олег Васильевич получил образование в Криворожском профессионально-техническом училище №46. Трудовую карьеру начал с должности слесаря ​​по ремонту подвижного состава на Ново-Криворожском ГОКе.

Работал подземным слесарем дежурным и по ремонту оборудования на участке внутреннего шахтного транспорта шахты «Криворожская».

Занимал должности, связанные с железной дорогой на «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Кривбассшахтопроходка».

Последнее место работы – УЗТ Криворожского железорудного комбината, где работал составителем поездов железнодорожного цеха №2.

Коллеги вспоминают его как трудолюбивого, ответственного и добросовестного мужчину.

27 мая 2022 Олега Васильевича мобилизовали в ряды ВСУ. Солдат до последнего был верен военной присяге.

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