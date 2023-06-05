Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Луганской области погиб гранатометчик из Днепропетровщины

Сегодня 06:45
просмотров

31 мая 2023 г. выполняя боевое задание вблизи города Кременная Луганской области попал под минометные и артиллерийские обстрелы наш земляк, гранатометчик Евгений Крипак. От полученных ранений боец ​​погиб на месте. Ему было 38 лет.

Новости Днепра про В Луганской области погиб гранатометчик из Днепропетровщины

Евгений родился 26 января 1985 года в Желтых Водах. После окончания вуза работал электромонтером на ГП «ВостокГОК».
 
31 января т.г. был призван на военную службу. Служил в должности гранатометчика 2-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины.
 
У Евгения остались дочь, брат и сестра.
 
Прощание с защитником состоится 6 июня в 10:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов.

 

Читайте также:

Новости Днепра про В Луганской области погиб гранатометчик из ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про В Луганской области погиб гранатометчик из ДнепропетровщиныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В яхт-клубе Сич в Днепре появился чмоня-Путин, в которого можно покидать дротиками
    Новости Днепра
    Вчера 21:41
    В яхт-клубе Сич в Днепре появился чмоня-Путин, в которого можно покидать дротиками

    У яхт-клубі Січ з'явився атракціон-антистрес.

    Использованные станки для бритья и лекарства из 80-х: волонтер из Днепра шокировала находками в гумдопомощи
    Новости Днепра
    Вчера 20:11
    Использованные станки для бритья и лекарства из 80-х: волонтер из Днепра шокировала находками в гумдопомощи

    Бывает и такое.

    Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 19:28
    Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)

    В Тоннельной балке цветут скумпии.

    В Днепре взрывчатку искали в редакции СМИ и метро
    Новости Днепра
    Вчера 18:50
    В Днепре взрывчатку искали в редакции СМИ и метро

    В Днепре снова проверяли информацию о заминировании.

    Последние новости

    За сутки произошло 29 боевых столкновений: ситуация на фронте
    За сутки произошло 29 боевых столкновений: ситуация на фронте

    Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Погода на 5 июня: в Днепре облачно, но без осадков
    Погода на 5 июня: в Днепре облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В яхт-клубе Сич в Днепре появился чмоня-Путин, в которого можно покидать дротиками
    В яхт-клубе Сич в Днепре появился чмоня-Путин, в которого можно покидать дротиками

    У яхт-клубі Січ з'явився атракціон-антистрес.

    Вчера 21:41
    0
    просмотров
    Использованные станки для бритья и лекарства из 80-х: волонтер из Днепра шокировала находками в гумдопомощи
    Использованные станки для бритья и лекарства из 80-х: волонтер из Днепра шокировала находками в гумдопомощи

    Бывает и такое.

    Вчера 20:11
    0
    просмотров
    Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)
    Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)

    В Тоннельной балке цветут скумпии.

    Вчера 19:28
    0
    просмотров
    В Днепре взрывчатку искали в редакции СМИ и метро
    В Днепре взрывчатку искали в редакции СМИ и метро

    В Днепре снова проверяли информацию о заминировании.

    Вчера 18:50
    просмотров
    В Днепре в пруду нашли тело мужчины
    В Днепре в пруду нашли тело мужчины

    В Днепре утонул мужчина.

    Вчера 18:05
    просмотров
    В маршрутке обокрали двух жительниц Днепра
    В маршрутке обокрали двух жительниц Днепра

    В Днепре задержали вора.

    Вчера 17:32
    0
    просмотров
    В Днепре произошел масштабный пожар: подробности от ГСЧС
    В Днепре произошел масштабный пожар: подробности от ГСЧС

    В Днепре горел частный сектор.

    Вчера 16:51
    0
    просмотров
    Трое в реанимации: что известно о состоянии детей, которые вчера пострадали из-за прилета в пригороде Днепра
    Трое в реанимации: что известно о состоянии детей, которые вчера пострадали из-за прилета в пригороде Днепра

    Трое мальчиков, пострадавших во время вчерашнего прилета по Подгородному, сейчас в реанимации

    Вчера 16:14
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх