В Луганской области погиб гранатометчик из Днепропетровщины

31 мая 2023 г. выполняя боевое задание вблизи города Кременная Луганской области попал под минометные и артиллерийские обстрелы наш земляк, гранатометчик Евгений Крипак. От полученных ранений боец ​​погиб на месте. Ему было 38 лет.

Евгений родился 26 января 1985 года в Желтых Водах. После окончания вуза работал электромонтером на ГП «ВостокГОК».

31 января т.г. был призван на военную службу. Служил в должности гранатометчика 2-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

У Евгения остались дочь, брат и сестра.

Прощание с защитником состоится 6 июня в 10:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов.

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