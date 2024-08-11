В Лондоне установили скульптуру, которую создал днепрянин Егор Зигура

Об этом сообщил Геннадий Корбан в своих соцсетях.
На Sloan street в Лондоне установили скульптуру Егора Зигура, моего земляка родом из Днепра. Приятно. Горжусь, — говорится в сообщении Геннадия Корбана.
Художник известен тем, что его работы освещают проблемы современного общества: идентификацию в мультикультурном мире и экологическую ситуацию.
Скульптор работает в разных техниках и использует различные материалы.
Его работы пользуются большим спросом и представлены во многих частных коллекциях.
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