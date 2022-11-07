В лесу в Приднепровске пилят здоровые деревья: среди них – ольха с охранным статусом

В Днепре в лесу, что напротив Самарского исполкома, компания "Агромак Днепр" по заказу департамента парков и рекреации Днепровского городского совета начала спиливать, как указано в актах, сухие и аварийные деревья.

Всего – 65, среди них берест, сосна, дуб, береза, акация, тополь, клен, абрикос.

Но по факту часть деревьев оказалась здорова. Кроме того, подрядчик спилил гораздо больше деревьев, чем заявлено в актах. Возможно, таким образом «Агромак Днепр» отрабатывает те миллионы, которые компания получила за работу.

Также спилили 42 ольхи, которой вообще нет в актах. Отметим, ольха имеет статус дерева под особым вниманием, ее вообще нельзя спиливать.

Как говорят местные жители, берест в этом лесу вообще не растет. А вот настоящий сухостой в лесу так и остался.

Отметим, цена договора за спил деревьев – 4 млн 470 тыс. грн.

Среди тех, кто подписывал разрешения на спил деревьев, Екатерина Гопайца – и. о. директора КП «Парк культуры и отдыха Приднепровский ДМР».

Сегодня, 7 ноября, местные жители вышли на протест. Они не хотят, чтобы кто-то уничтожал здоровые деревья, которые могут расти и служить легкими нашей планеты.

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