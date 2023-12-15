В «Киевстар» сообщили, какие услуги уже доступны абонентам из Днепра

12 декабря на компанию "Киевстар" была осуществлена мощная кибератака.

Как выяснилось позже, за атакой стоит хакерская группировка из россии. По данному факту СБУ открыла уголовное производство.

Специалисты уже несколько дней работают над возобновлением работы оператора, так, по состоянию на вечер 14 декабря работают более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории, абонентам доступна голосовая связь и активна услуга «Домашний Интернет». Специалисты приступили к возобновлению услуг мобильной передачи данных.

Об этом сообщили на странице компании в ФБ.

Первой областью, где мы возобновили мобильный интернет, стала Ивано-Франковская. Чтобы избежать перегрузки сети, мы постепенно восстанавливаем другие услуги и стабилизируем работу. Поэтому в некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством связи, но наши специалисты оперативно устраняют их, – говорится в сообщении.

Важно: если ваша SIM-карта «Киевстар» до сих пор не регистрируется в сети, нужно:

перезагрузить телефон;

найти оператора вручную после перезагрузки телефона;

включить и отключить «авиарежим».

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