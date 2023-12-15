В «Киевстар» сообщили, какие услуги уже доступны абонентам из Днепра

Как выяснилось позже, за атакой стоит хакерская группировка из россии. По данному факту СБУ открыла уголовное производство.
Специалисты уже несколько дней работают над возобновлением работы оператора, так, по состоянию на вечер 14 декабря работают более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории, абонентам доступна голосовая связь и активна услуга «Домашний Интернет». Специалисты приступили к возобновлению услуг мобильной передачи данных.
Об этом сообщили на странице компании в ФБ.
Первой областью, где мы возобновили мобильный интернет, стала Ивано-Франковская. Чтобы избежать перегрузки сети, мы постепенно восстанавливаем другие услуги и стабилизируем работу. Поэтому в некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством связи, но наши специалисты оперативно устраняют их, – говорится в сообщении.
Важно: если ваша SIM-карта «Киевстар» до сих пор не регистрируется в сети, нужно:
Читайте также:
Автор:
В Днепре на Титова прорвало водопровод.
Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты.
«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили…
В реанимационном отделении днепровской больницы скончался 34-летний Сергей Троцько. Это…
В Днепре на Титова прорвало водопровод.
Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты.
«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили матчи сборной, планировалось, что стадион будет принимать и игры «Евро-2012», под эту цель его и реконструировали, но не случилось.
В реанимационном отделении днепровской больницы скончался 34-летний Сергей Троцько. Это произошло 10 декабря. В Днепр мужчину привезли из Софиевской исправительной колонии №45, где тот отбывал наказание.
В Днепропетровской области пассажирский автобус вылетел в кювет.
Новенький флаг Украины теперь снова развевается над Днепром.
У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.
Площадь возгорания составила 70 кв. м.
Вчера, 14 декабря, в Днепре сообщили о минировании школы №130. Из здания эвакуировали 250 человек.
Еще есть время зарядить телефон!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!