Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В «Киевстар» сообщили, какие услуги уже доступны абонентам из Днепра

Сегодня 07:59
просмотров

12 декабря на компанию "Киевстар" была осуществлена мощная кибератака.

Новости Днепра про В

Как выяснилось позже, за атакой стоит хакерская группировка из россии. По данному факту СБУ открыла уголовное производство.

Специалисты уже несколько дней работают над возобновлением работы оператора, так, по состоянию на вечер 14 декабря работают более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории, абонентам доступна голосовая связь и активна услуга «Домашний Интернет». Специалисты приступили к возобновлению услуг мобильной передачи данных.

Об этом сообщили на странице компании в ФБ.

Первой областью, где мы возобновили мобильный интернет, стала Ивано-Франковская. Чтобы избежать перегрузки сети, мы постепенно восстанавливаем другие услуги и стабилизируем работу. Поэтому в некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством связи, но наши специалисты оперативно устраняют их, – говорится в сообщении.

Важно: если ваша SIM-карта «Киевстар» до сих пор не регистрируется в сети, нужно: 

  • перезагрузить телефон;
  • найти оператора вручную после перезагрузки телефона;
  • включить и отключить «авиарежим».

Новости Днепра про В

Читайте также:

Новости Днепра про В Українська Новости Днепра про В Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар
Новости Днепра
Сегодня 12:59
В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар

В Днепре на Титова прорвало водопровод.

На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета: более 20 пострадавших
Новости Украины
Сегодня 12:48
На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета: более 20 пострадавших

Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты.

Что было на месте стадиона «Днепр-Арена» в разные годы: от кладбища до огромного рынка (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:45
Что было на месте стадиона «Днепр-Арена» в разные годы: от кладбища до огромного рынка (ФОТО)

«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили…

В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит
Новости Днепра
Сегодня 12:29
В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит

В реанимационном отделении днепровской больницы скончался 34-летний Сергей Троцько. Это…

Последние новости

В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар
В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар

В Днепре на Титова прорвало водопровод.

Сегодня 12:59
4
просмотров
На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета: более 20 пострадавших
На Закарпатье депутат взорвал гранаты во время заседания сельского совета: более 20 пострадавших

Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты.

Сегодня 12:48
6
просмотров
Что было на месте стадиона «Днепр-Арена» в разные годы: от кладбища до огромного рынка (ФОТО)
Что было на месте стадиона «Днепр-Арена» в разные годы: от кладбища до огромного рынка (ФОТО)

«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили матчи сборной, планировалось, что стадион будет принимать и игры «Евро-2012», под эту цель его и реконструировали, но не случилось.

Сегодня 12:45
5
просмотров
В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит
В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит

В реанимационном отделении днепровской больницы скончался 34-летний Сергей Троцько. Это произошло 10 декабря. В Днепр мужчину привезли из Софиевской исправительной колонии №45, где тот отбывал наказание.

Сегодня 12:29
3
просмотров
На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу
На Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу

В Днепропетровской области пассажирский автобус вылетел в кювет.

Сегодня 11:20
8
просмотров
В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене
В Днепре заменили разорванный непогодой флаг Украины: интересные факты о гигантском флаге-рекордсмене

Новенький флаг Украины теперь снова развевается над Днепром.

Сегодня 10:33
4
просмотров
На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные бури
На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные бури

У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Сегодня 10:00
9
просмотров
В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)
В Днепре произошел масштабный пожар на СТО (ВИДЕО)

Площадь возгорания составила 70 кв. м.

Сегодня 09:04
11
просмотров
Появились подробности «минирования» школы №130 в Днепре: эвакуировали 250 человек
Появились подробности «минирования» школы №130 в Днепре: эвакуировали 250 человек

Вчера, 14 декабря, в Днепре сообщили о минировании школы №130. Из здания эвакуировали 250 человек.

Сегодня 08:29
9
просмотров
Некоторым жителям Днепра сегодня выключат свет на весь день: адреса
Некоторым жителям Днепра сегодня выключат свет на весь день: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:00
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх