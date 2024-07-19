В Киевской области женщина подожгла себя у здания суда

На Белоцерковщине женщина совершила акт самоубийства.

18 июля около 16:00 в Белоцерковской области работники судебной охраны вблизи помещения суда заметили женщину, которая обливала себя неизвестным воспламеняющимся веществом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области и опубликовали видео инцидента.

На видео видно, как женщина, что-то выкрикивая, идет к середине тротуара возле суда. В то же время она обливала себя неизвестным веществом. Вероятно, она разговаривала с охранниками, пытавшимися ее остановить. Впоследствии женщина остановилась на месте и загорелась.

Один из работников сразу подбежал к ней с огнетушителем и стал тушить пламя.

На место происшествия сразу вызвали скорую.

По приезду медиков экстренной медицинской помощи женщина находилась в сознании, однако получила около 70% ожогов. Ее госпитализировали.

Причина акта самоубийства неизвестна.

По предварительной информации, эта женщина с мужчиной решали вопрос в судебном порядке по поводу прав на ребенка.

Следователи полиции Киевщины по факту доведения до самоубийства начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины), — сообщили в письме полиции.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: