В Киевской области дедушка насиловал свою 13-летнюю внучку: девочка писала об издевательствах в дневнике

На днях в Киевской области задержали 57-летнего мужчину, который насиловал свою 13-летнюю внучку.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
По его словам, мужчина, пользуясь возможностью уединения с девочкой, заставлял ее вступать в половой акт.
Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и обнаружили дневник школьницы с описанием всех событий и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении ребенка.
Полицейские задержали негодяя и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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