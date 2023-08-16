В Киевской области дедушка насиловал свою 13-летнюю внучку: девочка писала об издевательствах в дневнике

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

На днях в Киевской области задержали 57-летнего мужчину, который насиловал свою 13-летнюю внучку.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, мужчина, пользуясь возможностью уединения с девочкой, заставлял ее вступать в половой акт.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и обнаружили дневник школьницы с описанием всех событий и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении ребенка.

Полицейские задержали негодяя и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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