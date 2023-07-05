В Киево-Печерской лавре с сегодняшнего дня введут ограничения на вход

С 5 июля доступ к Нижней лавре будет ограничен для посетителей.

Об этом сообщает прессслужба Киево-Печерской лавры.

«С 5 июля 2023 года по инициативе Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» будет ограничен доступ посетителей в Нижнюю лавру (Киево-Печерский монастырь)», — говорится в сообщении.

Находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00.

В Лавре отметили, что «нижний» вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» будет с указанной даты постоянно закрыт.

Напомним, что 29 марта Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» расторг договор об аренде с УПЦ МП. После чего представители Московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры, но до сих пор этого так и не произошло.

В свою очередь, УПЦ МП пытались обжаловать решение власти и подали иск в Хозяйственный суд. Но судьи его отклонили.

Пока национальный заповедник вернул в собственность государства 5 корпусов из 79. На этой неделе должны вернуть еще 5.