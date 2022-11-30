В Киеве женщина застряла в лифте и у нее начались роды

Об этом сообщили в главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Инцидент произошел 28 ноября в 18:42. Лифт остановился между 5 и 6 этажами девятиэтажки на улице Симиренко. Внутри находилась беременная женщина, у которой начались роды.
Спасатели немедленно выехали на место событий и освободили ее из кабины лифта. После этого передали медикам, чтобы они доставили женщину в роддом.
Напомним, в КГГА советуют не пользоваться лифтами во время плановых отключений электричества – избегать поездок стоит за 30 минут до прогнозируемого отключения. Однако в Киеве также происходят и аварийные отключения электроэнергии.
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