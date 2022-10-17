В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

Сегодня утром оккупанты атаковали Киев дронами.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в сторону Киева утром летели 28 дронов.
Благодаря нашим ВСУ, ПВО большинство летучих террористов сбили. В Киеве прозвучало всего 5 взрывов. Один из них – в жилом доме в Шевченковском районе, – написал Виталий Кличко.
Спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Сообщается, что из-под завалов спасли 19 жителей дома, в том числе пожилую женщину.
Также спасатели достали котика.
К сожалению, в результате атаки погибли три человека.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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