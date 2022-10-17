Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

Сегодня 12:45
просмотров

К сожалению, три человека погибли.

Новости Днепра про В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

Сегодня утром оккупанты атаковали Киев дронами.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в сторону Киева утром летели 28 дронов.

Благодаря нашим ВСУ, ПВО большинство летучих террористов сбили. В Киеве прозвучало всего 5 взрывов. Один из них – в жилом доме в Шевченковском районе, – написал Виталий Кличко.

Новости Днепра про В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

Спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Сообщается, что из-под завалов спасли 19 жителей дома, в том числе пожилую женщину.

Новости Днепра про В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

Также спасатели достали котика.

Новости Днепра про В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

К сожалению, в результате атаки погибли три человека.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Новости Днепра про В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

Новости Днепра про В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

Читайте также:

Новости Днепра про В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котикаУкраїнська Новости Днепра про В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котикаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)
    Новости Украины
    Сегодня 10:55
    Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)

    Утром 17 октября в Киеве раздались взрывы – россияне атаковали…

    Дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Киеве: под завалами люди (ВИДЕО)
    Новости Украины
    Сегодня 10:34
    Дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Киеве: под завалами люди (ВИДЕО)

    Утром 17 октября Киев атаковали дронами-камикадзе. Есть попадания.

    Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты
    Новости Украины
    Сегодня 10:31
    Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты

    Сегодня ночью снова не умолкали тревоги по всей Украине.

    Вражеские обстрелы и пятеро пострадавших: как прошел день на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    15.10.2022 20:01
    Вражеские обстрелы и пятеро пострадавших: как прошел день на Днепропетровщине

    О том, как прошел 234-й день полномасштабной войны на Днепропетровщине,…

    Последние новости

    Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре
    Трамвайные рельсы и название в честь вагонов: история улицы Сечевых Стрельцов в Днепре

    Многие улицы Днепра за всю историю существования города не раз меняли свое название. Так, нынешняя улица Сечевых Стрельцов получала новое «имя» четыре раза. Она считается одной из самых старых улиц Днепра, где до сих пор можно увидеть дома, построенные в…

    Сегодня 12:37
    просмотров
    Сегодня и завтра в Днепре трамваи №15 закончат работу раньше
    Сегодня и завтра в Днепре трамваи №15 закончат работу раньше

    Важная информация!

    Сегодня 11:52
    0
    просмотров
    Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)
    Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)

    Утром 17 октября в Киеве раздались взрывы – россияне атаковали столицу дронами-камикадзе.

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    Дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Киеве: под завалами люди (ВИДЕО)
    Дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Киеве: под завалами люди (ВИДЕО)

    Утром 17 октября Киев атаковали дронами-камикадзе. Есть попадания.

    Сегодня 10:34
    0
    просмотров
    Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты
    Ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты

    Сегодня ночью снова не умолкали тревоги по всей Украине.

    Сегодня 10:31
    1
    просмотров
    Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света
    Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света

    В Днепре и области начались экстренные отключения света.

    Сегодня 10:10
    просмотров
    Сегодня ему б исполнилось 38: в бою за Украину погиб Защитник из Каменского
    Сегодня ему б исполнилось 38: в бою за Украину погиб Защитник из Каменского

    В среду, 12 октября, погиб Защитник из Днепропетровской области Седых Сергей Васильевич. Он погиб в Донецкой области в бою.

    Сегодня 10:00
    2
    просмотров
    Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза
    Как настоящий: кондитер из Днепра изготовил 3D торт в виде бензовоза

    В Днепре известный кондитер Дмитрий Никифоренко удивил очередным шедевром.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, — Генштаб
    Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, — Генштаб

    В Станице Луганской в Луганской области российские оккупанты принудительно поставили на воинский учет работников коммунальных служб.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Киев утром атаковали дронами: что известно
    Киев утром атаковали дронами: что известно

    Российские войска в понедельник утром, 17 октября, вновь атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. В ряде регионов прозвучала воздушная тревога.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх