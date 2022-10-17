В Киеве из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасли бабушку и котика

Многие улицы Днепра за всю историю существования города не раз меняли свое название. Так, нынешняя улица Сечевых Стрельцов получала новое «имя» четыре раза. Она считается одной из самых старых улиц Днепра, где до сих пор можно увидеть дома, построенные в…

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