В Киеве во время ракетного обстрела погиб полковник полиции из Днепра

В понедельник, 10 октября, россияне атаковали ракетами почти всю территорию Украины. Пока известно о 19 погибших. Среди них – 41-летний полицейский родом из Днепра. В момент удара полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока ехал по бульвару Шевченко на работу.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Известно, что Юрий родом из Днепра. Начинал карьеру именно в Днепре, а затем переехал в Киев. В полиции мужчина проработал почти 24 года. У него было двое детей, теперь они остались без отца.
“На данный момент 19 погибших и 108 человек получили ранения. Среди этих людей – наши сотрудники полиции. Один погиб, несколько полицейских получили ранения: и в Киеве, и в других областях. Могу подтвердить, что повреждено 199 объектов. Из них 46 – это частные дома, 30 – многоквартирные дома, 98 других объектов, в том числе школы, больницы и детские сады”, – сообщил Игорь Клименко.
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