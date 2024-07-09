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В Киеве снова увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки 8 июля

Сегодня 09:55
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Стало известно еще об одном погибшем.

Новости Днепра про В Киеве снова увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки 8 июля

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Тело еще одного погибшего человека обнаружено при разборе завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы по деблокации.

Всего в столице погибли 27 человек, ранены 117, из них — 10 детей. 11 человек спасли.

Сегодня мы писали, что в Киеве под завалами дома Шевченковского района обнаружили тело мальчика. Также, вчера из-под завалов Охматдета достали двоих детей и их маму.

На данный момент известно о 38 погибших, среди них — четверо детей, и 190 раненых украинцев в результате ракетной атаки оккупантов по Украине 8 июля.

В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек – в Днепре.Из «Охматдета» все пациенты переведены в другие медицинские учреждения, – доложили в публикации ГСЧС.

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