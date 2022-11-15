В Киеве попадание ракет в жилые дома: в ОП опубликовали видео последствий

В Киеве вражеская ракета попала в жилой дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Ранее о попадании в Печерском районе Киева говорил мэр столицы Кличко.
Киев. Зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи, – отметил он.
Тимошенко отметил, что несколько ракет уничтожили силы ПВО. Больше информации будет позже.
Опасность не миновала. Оставайтесь в укрытиях.
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