В Киеве показали, кто изуродовал могилы защитников Украины (ФОТО)

Выяснилось, кто совершил акт вандализма на Аскольдовой могиле.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По предварительной информации, 20 июня утром неизвестная женщина прибыла на место и изуродовала могилы погибших Героев: сорвала и поломала памятные таблички, испортила фотографии военных на могилах, разбила лампадки, повредила цветы и разрисовала государственный флаг Украины.

По факту надругательства над могилами защитников Украины начато расследование.

Осуществляются оперативные следственные и розыскные действия по установлению личности женщины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, – доложили в публикации.

Напомним, сегодня в сети распространили видео, на котором видны изуродованные могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко.

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