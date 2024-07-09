В Киеве под завалами обнаружили тело мальчика

Ночью в Киеве из-под завалов в Шевченковском районе извлекли тело мальчика.
Трагическое известие сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Всего в результате вчерашней атаки погибли 27 человек, среди них — 4 ребенка, пострадали 117. Семеро были спасены.
До сих пор идет ликвидация последствий на 3 локациях. На местах происшествия привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС, — сообщили в сообщении.
В настоящее время известно о 38 погибших и более 170 раненых украинцах в результате ракетной атаки оккупантов по Украине 8 июля.
Напомним, вчера из-под завалов Охматдета достали двоих детей и их маму.
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