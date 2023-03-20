В Киеве на маршрут выпустили трамваи из Днепра: подробности

20 марта в Киеве на маршрут №33 (из Троещины на Дарницу) вышли 8 новых трамваев. Их сделала компания "Татра-Юг", базирующаяся в Днепре. Теперь маршрут курсирования полностью восстановлен.

В пиковые часы интервал движения на нем составит 15 минут. Об этом сообщает Виталий Кличко, городской голова Киева.

Новые трамваи будут курсировать по обновленным путям, которые отремонтировали на участке между улицами Павла Усенко и Финским переулком. В общей сложности обновили 1076 метров пути, заменили 1809 шпал, демонтировали 2 стрелочных переезда. Пока на объекте завершают работы по благоустройству”, – написал он.

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