В Киеве на маршрут выпустили трамваи из Днепра: подробности

В пиковые часы интервал движения на нем составит 15 минут. Об этом сообщает Виталий Кличко, городской голова Киева.
Новые трамваи будут курсировать по обновленным путям, которые отремонтировали на участке между улицами Павла Усенко и Финским переулком. В общей сложности обновили 1076 метров пути, заменили 1809 шпал, демонтировали 2 стрелочных переезда. Пока на объекте завершают работы по благоустройству”, – написал он.
Читайте также:
Автор:
20 марта в Днепре, на улице Зеркальной, произошел пожар. Там…
В Кривом Роге правоохранители задержали наркоторговца. Во время обысков у…
В Днепре коммунальщики работают над возобновлением отопления и водоснабжения в…
В Днепре на проспекте Петра Калнышевского на конечной остановке маршруток…
20 марта в Днепре, на улице Зеркальной, произошел пожар. Там горел BMW.
В Кривом Роге правоохранители задержали наркоторговца. Во время обысков у него нашли наркотиков на 800 тысяч гривен.
В Днепре коммунальщики работают над возобновлением отопления и водоснабжения в домах горожан. Большинство работ уже завершено, однако в некоторых домах они до сих пор продолжаются.
В Днепре на проспекте Петра Калнышевского на конечной остановке маршруток №95 и №57А живет собачка Жюля.
Украинские военные атаковали 12 районов сосредоточения живой силы врага и отразили все атаки под Бахмутом.
В Кабмине определились с новым министром образования.
С 1 апреля в Днепре и по всей стране рецептурные препараты будут отпускать только с «разрешения» врача по электронному рецепту. Журналисты dnepr.info разбирались, какие препараты нельзя будет купить свободно, и кто сможет выписывать е-рецепт.
Недавно в Днепре прошел благотворительный аукцион.
В сети распространяют сообщение предательницы Натальи Поклонской, которую большинство знает по прозвищу "няш-мяш".
В воскресенье, 19 марта, в ночном клубе Новомосковска произошло убийство.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!