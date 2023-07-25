В Киеве на блокпосту водитель наехал на военных и протаранил два автомобиля: видео момента

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Предварительно правоохранители установили, что за рулем иномарки находился 23-летний мужчина. Он на большой скорости наехал на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту. Затем автомобиль протаранил еще две машины, в одной из которых был еще один военный.
В результате ДТП 49-летний солдат погиб на месте, его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.
Начато досудебное расследование.
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