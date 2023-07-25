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  • В Киеве на блокпосту водитель наехал на военных и протаранил два автомобиля: видео момента

В Киеве на блокпосту водитель наехал на военных и протаранил два автомобиля: видео момента

Сегодня 12:55
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Сегодня ночью на блокпосту в Киеве возле станции метро «Святошин» водитель автомобиля Volkswagen наехал на военных и протаранил два автомобиля.

Новости Днепра про В Киеве на блокпосту водитель наехал на военных и протаранил два автомобиля: видео момента

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Предварительно правоохранители установили, что за рулем иномарки находился 23-летний мужчина. Он на большой скорости наехал на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту. Затем автомобиль протаранил еще две машины, в одной из которых был еще один военный.

В результате ДТП 49-летний солдат погиб на месте, его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.

Начато досудебное расследование.

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