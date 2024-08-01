В Киеве мужчина 3 месяца травил сожительницу химическими веществами, чтобы получить деньги и авто

В Киеве 67-летний мужчина в течение трех месяцев подсыпал химические вещества в пищу и напитки женщины, с которой проживал 15 лет.
Об этом сообщили в ГУНП Киева.
Такие действия злоумышленника привели к смерти женщины. После этого мужчина пытался присвоить ее квартиру, однако после неудачи забрал автомобиль и 20 тысяч долларов. Впоследствии переехал в Волынскую область.
Правоохранители раскрыли убийство. Во время обыска в квартире были изъяты денежные средства, банковская карта умершей, ее автомобиль Suzuki, документы. Кроме этого, изъяли и отправили на экспертизу пластиковую емкость с сыпучим веществом.
Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по корыстным мотивам и незаконном завладении транспортным средством.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области женщина подожгла себя у здания суда.
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