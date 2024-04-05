В Киеве через неделю трое детей попали в больницу, съев конфеты с наркотическими веществами

В Киеве трое детей пострадали от употребления сладостей с наркотическими веществами.

В больницу Киева привезли отравившихся наркотиками детей. Во всех случаях его причиной стал шоколад. Одна из плиток была гуманитаркой, сообщили в Киевской городской детской клинической больнице №1.

Первых двоих детей привезли 23 марта. У них были проявления нарушения сознания, недомогания и рвоты. Младший ребенок попал в реанимацию.

Причиной их состояния был каннабис. Оба ребенка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки, – отметили врачи.

Через три дня в больницу привезли еще одного ребенка, у которого были проявления психомоторного возбуждения. Несовершеннолетний пациент имел галлюцинации, расширенные зрачки, рвоту и пониженный мышечный тонус.

Как сообщили в больнице, накануне ребенок употреблял шоколад, подаренный отцу. В его составе нашли псилоцибин – вещество, содержащееся в галлюциногенных грибах.

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