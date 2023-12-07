В Криворожском районе вспыхнула фура: огонь полностью охватил кабину (ФОТО)

Общая площадь пожара составила 8 кв. м.

Сегодня, 7 декабря, в 04:04 на линию «101» сообщили, что в поселке Широкое Криворожского района вспыхнула фура.

На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что на временной остановке горит грузовик Mercedes Actros 1840 на общей площади 8 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В 04:19 возгорание ликвидировали.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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