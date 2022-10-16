В Криворожском районе области страшное ДТП: 1 погибший, 5 пострадавших

Сегодня, 16 октября, в Криворожском районе области произошло страшно ДТП с погибшими и пострадавшими.
Об этом сообщили в редакции “Свои. Кривой Рог”.
На выезде из Софиевки столкнулись три автомобиля.
В результате аварии погибла женщина – ее зажало в салоне авто. Еще трое детей и двое взрослых в тяжелом состоянии забрала скорая.
В настоящее время трассу частично перекрыли. На месте происшествия работают соответствующие службы.Елизавета Бельмас
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