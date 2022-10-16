В Криворожском районе области страшное ДТП: 1 погибший, 5 пострадавших

На Днепропетровщине произошло жесткое ДТП.

Сегодня, 16 октября, в Криворожском районе области произошло страшно ДТП с погибшими и пострадавшими.

Об этом сообщили в редакции “Свои. Кривой Рог”.

На выезде из Софиевки столкнулись три автомобиля.

В результате аварии погибла женщина – ее зажало в салоне авто. Еще трое детей и двое взрослых в тяжелом состоянии забрала скорая.

В настоящее время трассу частично перекрыли. На месте происшествия работают соответствующие службы.

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