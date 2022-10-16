Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Криворожском районе области страшное ДТП: 1 погибший, 5 пострадавших

Сегодня 14:32
просмотров

На Днепропетровщине произошло жесткое ДТП.

Сегодня, 16 октября, в Криворожском районе области произошло страшно ДТП с погибшими и пострадавшими.

Об этом сообщили в редакции “Свои. Кривой Рог”.

На выезде из Софиевки столкнулись три автомобиля.

В результате аварии погибла женщина – ее зажало в салоне авто. Еще трое детей и двое взрослых в тяжелом состоянии забрала скорая.

В настоящее время трассу частично перекрыли. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Новости Днепра про В Криворожском районе области страшное ДТП: 1 погибший, 5 пострадавших

#image_title

Новости Днепра про В Криворожском районе области страшное ДТП: 1 погибший, 5 пострадавшихУкраїнська Новости Днепра про В Криворожском районе области страшное ДТП: 1 погибший, 5 пострадавшихРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Не давали покоя этой ночью: Резниченко о ситуации в области 16 октября
    Новости Днепра
    Сегодня 08:39
    Не давали покоя этой ночью: Резниченко о ситуации в области 16 октября

    Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко традиционно сообщил о ситуации в области…

    Ищут свидетелей: в Днепре на Мазепы иномарка сбила двух женщин, одна из них скончалась в больнице
    Новости Днепра
    14.10.2022 16:35
    Ищут свидетелей: в Днепре на Мазепы иномарка сбила двух женщин, одна из них скончалась в больнице

    13 октября около 18:00 в Днепре на проспекте Ивана Мазепы…

    В Днепре на Слобожанском иномарка влетела в троллейбус (видео момента)
    Новости Днепра
    14.10.2022 12:50
    В Днепре на Слобожанском иномарка влетела в троллейбус (видео момента)

    Сегодня, 14 октября, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария.

    На Днепропетровщине на трассе перевернулся грузовик: пострадал водитель
    Новости Днепра
    14.10.2022 12:27
    На Днепропетровщине на трассе перевернулся грузовик: пострадал водитель

    Вчера, 13 октября, в 23:50 на линию «101» поступило сообщение…

    Последние новости

    На Днепропетровщине ребенок поджог машину
    На Днепропетровщине ребенок поджог машину

    В одном из городов на Днепропетровщине ребенок поджог авто.

    Сегодня 13:10
    просмотров
    Оторвало пальцы снарядом: в Днепре спасают мальчика
    Оторвало пальцы снарядом: в Днепре спасают мальчика

    Еще один человек стал жертвой разорвавшегося в руке снаряда.

    Сегодня 11:48
    просмотров
    65 тысяч личного состава: потери оккупантов на утро 16 октября
    65 тысяч личного состава: потери оккупантов на утро 16 октября

    В Украине уже почти 8 месяцев идет противостояние российской агрессии и полномасштабному вторжению российской армии на украинские земли.

    Сегодня 10:30
    просмотров
    В оккупированном Донецке взорвался горсовет (видео)
    В оккупированном Донецке взорвался горсовет (видео)

    Сегодня донецкий горсовет не работает.

    Сегодня 09:37
    просмотров
    Не давали покоя этой ночью: Резниченко о ситуации в области 16 октября
    Не давали покоя этой ночью: Резниченко о ситуации в области 16 октября

    Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко традиционно сообщил о ситуации в области на утро 16 октября.

    Сегодня 08:39
    просмотров
    В воскресенье днепрян ждет ясная и солнечная погода
    В воскресенье днепрян ждет ясная и солнечная погода

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Кривом Роге горел жилой дом: погиб мужчина
    В Кривом Роге горел жилой дом: погиб мужчина

    Сегодня, 15 октября, в 16.12 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на улице Серафимовича в Кривом Роге.

    Вчера 20:44
    0
    просмотров
    В одном из городов Днепропетровщины планово будут отключать свет: подробности
    В одном из городов Днепропетровщины планово будут отключать свет: подробности

    В Павлограде в воскресенье и в понедельник могут планово отключать свет.

    Вчера 20:20
    0
    просмотров
    Вражеские обстрелы и пятеро пострадавших: как прошел день на Днепропетровщине
    Вражеские обстрелы и пятеро пострадавших: как прошел день на Днепропетровщине

    О том, как прошел 234-й день полномасштабной войны на Днепропетровщине, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

    Вчера 20:01
    0
    просмотров
    Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)
    Женя+Женя: известная украинская снайперша сыграла свадьбу на передовой (ФОТО)

    Известная украинская снайперша, офицер ВСУ Евгения Эмеральд с позывным "Жанна Д'арк" вышла замуж за любимого-военного.

    Вчера 19:28
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх