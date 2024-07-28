В Кривом Роге женщину задержали за распространение коммунистической символики в соцсетях

Полиция направила в суд в суд уголовное производство за распространение сообщений с коммунистической символикой.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции.

На своей личной странице в запрещенной в Украине соцсети женщина распространяла фотографии с атрибутами коммунистического режима. Ей доложено о подозрении.

Следователи провели обыск по месту жительства правонарушительницы.

Во время следственных действий у женщины изъяли мобильный телефон и ноутбук, с которых она распространяла сообщения с пропагандой тоталитарного режима, которые содержали изображения коммунистической символики, говорится в сообщении правоохранителей.

Фигурантке сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УКУ.

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