В Кривом Роге женщину задержали за распространение коммунистической символики в соцсетях

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции.
На своей личной странице в запрещенной в Украине соцсети женщина распространяла фотографии с атрибутами коммунистического режима. Ей доложено о подозрении.
Следователи провели обыск по месту жительства правонарушительницы.
Во время следственных действий у женщины изъяли мобильный телефон и ноутбук, с которых она распространяла сообщения с пропагандой тоталитарного режима, которые содержали изображения коммунистической символики, говорится в сообщении правоохранителей.
Фигурантке сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УКУ.
Вчера мы писали о том, что в Новокодаком районе города Днепр на базаре продавали медали с российским триколором.
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