В Кривом Роге загорелась летняя кухня: погибла бабушка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:28.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на территории частного домовладения горит летняя кухня.
Внутри помещения сотрудники ГСЧС обнаружили обгоревшее тело 70-летней женщины.
Пожар локализовали в 03:00 и ликвидировали в 03:50. Огонь уничтожил домашнее имущество, повредил кровлю летней кухни на площади 30 кв. м.
К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горения.
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