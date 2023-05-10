В Кривом Роге загорелась летняя кухня: погибла бабушка

Сегодня ночью в Кривом Роге на улице Балхаской на территории частного домовладения произошел пожар, в результате которого погибла 70-летняя бабушка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:28.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на территории частного домовладения горит летняя кухня.

Внутри помещения сотрудники ГСЧС обнаружили обгоревшее тело 70-летней женщины.

Пожар локализовали в 03:00 и ликвидировали в 03:50. Огонь уничтожил домашнее имущество, повредил кровлю летней кухни на площади 30 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горения.

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