В Кривом Роге задержали преступную группу, обворовавшую стратегическое предприятие

В Кривом Роге задержана преступная группа, воровавшая оборудование на электроподстанциях и стратегическом предприятии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

На счету фигурантов – десятки краж, к которым они тщательно готовились: подбирали специальный инструмент, изучали местность, просчитывали маршрут движения, изучали расположение постов и график охраны, наличие скрытого видеонаблюдения и пути ухода. Сумма ущерба может составить миллионы гривен.

Установлено, что преступная группа состояла из 10 человек – все жители Кривого Рога. Среди них был бывший работник предприятия, обладавший техническими знаниями и навыками для разукомплектации оборудования. Возраст фигурантов – 30-40 лет. Некоторые из них в прошлом уже имели судимость.

Во время обысков у преступников были изъяты вещественные доказательства, деньги, оружие и два автомобиля, на которых они перевозили украденное оборудование.

Организатору и лидеру группировки объявлено о подозрении по предварительной правовой квалификации – ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в больших размерах в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Процессуальные решения по другим фигурантам будут приниматься после проведения следственных действий и установления роли каждого из них.

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