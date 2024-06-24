В Кривом Роге из-за столкновения с фурой перевернулась маршрутка набитая пассажирами: детали от ГСЧС

В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и фуры.

Утром 24 июня в Кривом Роге маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с фурой. Как сообщили в ГСЧС, ДТП произошло на перекрестке улицы Никопольское шоссе и проспекта Металлургов Металлургического района.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля «DAF» и микроавтобуса «ГАЗель». 21 пассажир и водитель маршрутки с травмами госпитализированы в больницу для обследования. В настоящее время в медучреждениях находятся 15 человек, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

На месте ДТП существовала угроза возникновения пожара, поэтому спасатели осуществили комплекс мер по предотвращению этого.

Также уже возобновлено движение транспорта на проспекте Металлургов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: