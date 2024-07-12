В Кривом Роге из пожара спасли ребенка

12 июля в 13:59 к спасателям поступило сообщение о пожаре в одном из жилищ девятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Независимости Украины Долгинцевского района.
Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что горит квартира на шестом этаже. Общая площадь пожара составила 20 кв.
В результате пожара возникло сильное задымление лестничной клетки. Чрезвычайники с помощью спасательного оборудования вывели 12-летнего ребенка из задымленной соседней квартиры.
Пожар ликвидирован в 14:35.
К тушению возгорания привлечены 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
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