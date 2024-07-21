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В Кривом Роге из модульного укрытия похитили почти все оборудование

Сегодня 10:28
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В Кривом Роге похитили имущество из двух модульных укрытий.

Новости Днепра про В Кривом Роге из модульного укрытия похитили почти все оборудование

Об этом сообщает Telegram-канал «На Часі».

Вчера грабители смогли украсть почти все, до чего смогли дотянуться.

Новости Днепра про В Кривом Роге из модульного укрытия похитили почти все оборудование

Уже по классике: ни скамеек, ни электропроводов, ни рубильников, — говорится в сообщении.

Ранее грабители обнесли укрытие у дворца культуры ЦГОКа.

Тогда злоумышленники похитили щиток, электропровода и даже срезали дверь.

Кто стоит за серией ограблений, пока неизвестно.

Сегодня мы писали об аварии в Днепре на Слобожанском проспекте.

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Новости Днепра про В Кривом Роге из модульного укрытия похитили почти все оборудованиеУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге из модульного укрытия похитили почти все оборудованиеРусский

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