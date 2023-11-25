В Кривом Роге из карьера достали труп, вероятно, 17-летней Кристины Бардиной, — «СВОИ»

В городе Кривой Рог на дне затопленного карьера на Заречном нашли труп.

Как сообщает Telegram-канал «СВОЇ Кривий Ріг», тело может принадлежать 17-летней Кристине Бардиной.

Местные журналисты сообщают, что тело довольно сильно разложилось.

Девушку искали более 3 недель.

В последний раз Кристину видели в районе КРЕСА и 9 больницы.

Фотографии девушки расклеивали на остановках общественного транспорта и публиковали в соцсетях. Жителей города постоянно опрашивали на улицах.

Официального подтверждения гибели девушки пока не поступало.

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