В Кривом Роге из карьера достали труп, вероятно, 17-летней Кристины Бардиной, — «СВОИ»

Как сообщает Telegram-канал «СВОЇ Кривий Ріг», тело может принадлежать 17-летней Кристине Бардиной.
Местные журналисты сообщают, что тело довольно сильно разложилось.
Девушку искали более 3 недель.
В последний раз Кристину видели в районе КРЕСА и 9 больницы.
Фотографии девушки расклеивали на остановках общественного транспорта и публиковали в соцсетях. Жителей города постоянно опрашивали на улицах.
Официального подтверждения гибели девушки пока не поступало.
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