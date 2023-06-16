В Кривом Роге юноша попросил забрать его из семьи

Об этом сообщили в службе по делам детей Покровского района Кривого Рога.
Подросток сам обратился в соцслужбу и пожаловался на родителей. По его словам, они пьянствовали и не заботились о нем. Взрослые нигде не работают и даже не пытаются искать работу, а все деньги пропивают.
Юноша постоянно был голоден и не мог нормально учиться.
Парня осмотрели врачи, чтобы оценить его состояние. Затем вместе с ювенальными полицейскими и соцработниками он отправился в Центр реабилитации.
Соцработники будут теперь разбираться с семьей юноши.
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