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В Кривом Роге возможно ухудшение качества воды: причина

Сегодня 14:38
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Из-за ночного обстрела энергетической инфраструктуры сегодня ночью в Кривом Роге может ухудшиться качество воды.

Новости Днепра про В Кривом Роге возможно ухудшение качества воды: причина

В результате атаки на энергетическую инфраструктуру Криворожья, ночью на 20 минут остановили Радущанский водопроводный комплекс. Специалисты уже восстановили его и он работает в обычном режиме. Однако из-за этого возможны гидроудары в сети и ухудшение качества воды в городе.

Об этом сообщает «Кривбассводоканал».

“Но из-за сложившейся ситуации возможны гидроудары в сети и ухудшение качества воды. Просим абонентов сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации. Сети, как и люди, нуждаются в некотором времени для налаживания всех процессов”, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что из-за отключения света может наблюдаться временное понижение давления холодной воды. Ведь каждой насосной станции требуется минимум час для того, чтобы выровнялось давление воды в сети после запуска генератора. Жителей просят сделать запасы питьевой воды.

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