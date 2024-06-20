В Кривом Роге возможно ухудшение качества воды: причина

В результате атаки на энергетическую инфраструктуру Криворожья, ночью на 20 минут остановили Радущанский водопроводный комплекс. Специалисты уже восстановили его и он работает в обычном режиме. Однако из-за этого возможны гидроудары в сети и ухудшение качества воды в городе.
Об этом сообщает «Кривбассводоканал».
“Но из-за сложившейся ситуации возможны гидроудары в сети и ухудшение качества воды. Просим абонентов сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации. Сети, как и люди, нуждаются в некотором времени для налаживания всех процессов”, — говорится в сообщении.
Там также добавили, что из-за отключения света может наблюдаться временное понижение давления холодной воды. Ведь каждой насосной станции требуется минимум час для того, чтобы выровнялось давление воды в сети после запуска генератора. Жителей просят сделать запасы питьевой воды.
Читайте также:
Автор:
В Днепре 20 июня резко ухудшилась погода.
Сегодня, 20 июня – самый длинный день в году или,…
Эксвоенкому Днепропетровского областного территориального центра комплектования, который за полтора года…
В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому.
В Днепре 20 июня резко ухудшилась погода.
Сегодня, 20 июня – самый длинный день в году или, как его еще называют, день летнего солнцестояния. Сегодня световой день длится более 17 часов, а ночь – самая короткая в году. Еще несколько дней высоты Солнца будут неизменны, а позже…
Днепрянка Рафаэль Казбекова завоевала "золото" на молодежном чемпионате Великобритании по боулдерингу.
Эксвоенкому Днепропетровского областного территориального центра комплектования, который за полтора года полномасштабного вторжения обогатился на 350 тысяч долларов, грозит до 10 лет тюрьмы.
В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по-другому.
Рыбоохранительный патруль и другие специалисты обследовали Днепровское водохранилище, где обнаружили массовый мор сомов.
Один из самых популярных рынков на левом берегу разбирают.
В Польше перевернулся автобус с украинцами.
Выяснилось, кто совершил акт вандализма на Аскольдовой могиле.
Приднепровская железная дорога меняет график электрички Никополь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!