В Кривом Роге возле реки мужчина дерзко напал на женщину и пытался ее изнасиловать

Крики потерпевшей о помощи услышали патрульные полицейские, которые проезжали неподалеку. Они задержали мужчину и помешали ему довести преступление до конца.

По данным полиции, вечером 25 марта женщина гуляла с собакой возле реки в Терновском районе Кривого Рога. В какой-то момент к ней подошел неизвестный мужчина и нанес несколько ударов кулаком в лицо, после чего завладел золотой цепочкой. Затем он пытался изнасиловать потерпевшую, но ему помешали полицейские.

Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичные преступления 42-летний местный житель. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

26 марта следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что мошенники из Днепропетровщины продавали несуществующие дроны и технику по всей стране.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: