В Кривом Роге возле АЗС загорелся Chevrolet (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 10:31.
До прибытия ГСЧС-ников водитель и другие люди, которые находились рядом, откатили горящий автомобиль подальше от АЗС.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля. Пожар локализовали в 10:47 и ликвидировали в 10:48.
Огонь уничтожил электропроводку, повредил моторный отсек легковушки на площади 1 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине легковушка влетела в дерево: 4 пострадавших.
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