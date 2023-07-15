В Кривом Роге возле АЗС загорелся Chevrolet (ФОТО)

Сегодня, 15 июля, на улице Черкасова в Кривом Роге возле автозаправочной станции загорелся автомобиль Chevrolet Aveo.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 10:31.

До прибытия ГСЧС-ников водитель и другие люди, которые находились рядом, откатили горящий автомобиль подальше от АЗС.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля. Пожар локализовали в 10:47 и ликвидировали в 10:48.

Огонь уничтожил электропроводку, повредил моторный отсек легковушки на площади 1 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине легковушка влетела в дерево: 4 пострадавших.

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