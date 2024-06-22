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  • В Кривом Роге волонтеры приглашают присоединиться к поискам 10-летней Дарьи Шевченко

В Кривом Роге волонтеры приглашают присоединиться к поискам 10-летней Дарьи Шевченко

Сегодня 12:02
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Волонтеры в Кривом Роге помогают полиции в розыске пропавшего ребенка.

Новости Днепра про В Кривом Роге волонтеры приглашают присоединиться к поискам 10-летней Дарьи Шевченко

Такое сообщение появилось на странице движения «Поиск детей Кривой Рог (ПОИСК-КР)» в соцсетях.

Кто имеет возможность и желание приобщиться к поиску 10-летней Дарьи Шевченко – сбор в 12.00-12.30 возле Солнечной галереи, – говорится в сообщении.

20 июня около 14:00 девочка вышла из дома и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего ребенка: на вид 10-12 лет, рост 135 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета ниже плеч.
Была одета: черная футболка с рисунком пса Патрона, черные шорты, белые босоножки, белая кепка.
При себе имела серый рюкзак с изображением кошек.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении девочки, просьба сообщить в отделение полиции №4 Криворожского районного управления полиции или по телефону: 0688470001 или 102.

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Новости Днепра про В Кривом Роге волонтеры приглашают присоединиться к поискам 10-летней Дарьи ШевченкоУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге волонтеры приглашают присоединиться к поискам 10-летней Дарьи ШевченкоРусский

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