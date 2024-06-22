В Кривом Роге волонтеры приглашают присоединиться к поискам 10-летней Дарьи Шевченко

Такое сообщение появилось на странице движения «Поиск детей Кривой Рог (ПОИСК-КР)» в соцсетях.
Кто имеет возможность и желание приобщиться к поиску 10-летней Дарьи Шевченко – сбор в 12.00-12.30 возле Солнечной галереи, – говорится в сообщении.
20 июня около 14:00 девочка вышла из дома и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего ребенка: на вид 10-12 лет, рост 135 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета ниже плеч.
Была одета: черная футболка с рисунком пса Патрона, черные шорты, белые босоножки, белая кепка.
При себе имела серый рюкзак с изображением кошек.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении девочки, просьба сообщить в отделение полиции №4 Криворожского районного управления полиции или по телефону: 0688470001 или 102.
Автор:
В Каменском правоохранители арестовали 48-летнего мужчину за кражу денег с…
Сегодня в Днепре общественный транспорт будет работать с изменениями.
В Днепропетровской области сегодня погибла молодая женщина и пострадал мужчина.
Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном турнире по легкой…
В Каменском правоохранители арестовали 48-летнего мужчину за кражу денег с карты военнослужащего.
Сегодня в Днепре общественный транспорт будет работать с изменениями.
В Днепропетровской области сегодня погибла молодая женщина и пострадал мужчина.
Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном турнире по легкой атлетике.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре появилась новая детская площадка.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко, которая произошла в Днепре 20 июня.
В Днепре завтра, 22 июня, будут действовать почасовые графики отключения света.
Женщину, которая поиздевалась над могилами военных, задержали правоохранители.
Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!