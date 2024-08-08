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В Кривом Роге во время застолья мужчина убил знакомого и тяжело ранил другого: детали инцидента 7 августа

Сегодня 10:03
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В Кривом Роге произошла резня.

Новости Днепра про В Кривом Роге во время застолья мужчина убил знакомого и тяжело ранил другого: детали инцидента 7 августа

Вчера, 7 августа, в Кривом Роге в одной из квартир в Саксаганском районе мужчина напал с ножом на знакомых. Об этом вчера писали местные СМИ.

По предварительной информации, во время семейного застолья после употребления спиртного напитка 54-летний мужчина напал на 33-летнего племянника сожительницы и воткнул кухонный нож ему в грудь. Потерпевший скончался на месте.

После этого нападавший не остановился и направился в комнату 28-летнего сына сожительницы и тяжело ранил его тем же ножом.

В то время женщине удалось покинуть квартиру и позвать на помощь.

Фото из помещения, где произошел инцидент:

Новости Днепра про В Кривом Роге во время застолья мужчина убил знакомого и тяжело ранил другого: детали инцидента 7 августа

Сегодня в пресс-службе полиции Днепропетровской области обнародовали детали инцидента и сообщили, что преступление произошло в 06:00 7 августа.

Двое мужчин в ходе конфликта получили ножевые ранения. Один из них скончался на месте происшествия, другой медики госпитализировали, – подтвердили в публикации полиции.

Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли орудие преступления – нож.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

Напомним, в Днепропетровской области двое мужчин во время конфликтов напали с ножом на своих оппонентов.

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Новости Днепра про В Кривом Роге во время застолья мужчина убил знакомого и тяжело ранил другого: детали инцидента 7 августаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге во время застолья мужчина убил знакомого и тяжело ранил другого: детали инцидента 7 августаРусский

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