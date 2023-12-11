В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня, 11 декабря, в Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв.

Как выяснилось, наши защитники сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, ПВО работала над Криворожским районом.

Минус ракета – над Криворожским районом. Ее сбили защитники из ПВК «Схід». Спасибо! – написал он.

Глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул также написал, что в городе все нормально.

О взрыве, который слышали во время воздушной тревоги. Всё нормально. Спасибо ПВО! – отметил Вилкул.

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что над Криворожским районом уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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