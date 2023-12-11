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  • В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Сегодня 15:49
просмотров

Спасибо нашим защитникам!
Новости Днепра про В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Фото условное.

Сегодня, 11 декабря, в Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв.

Как выяснилось, наши защитники сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, ПВО работала над Криворожским районом.

Минус ракета – над Криворожским районом. Ее сбили защитники из ПВК «Схід». Спасибо! – написал он.

Новости Днепра про В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул также написал, что в городе все нормально.

О взрыве, который слышали во время воздушной тревоги. Всё нормально. Спасибо ПВО! – отметил Вилкул.

Новости Днепра про В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что над Криворожским районом уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Новости Днепра про В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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